Инвестиции в развитие ПривЖД в 2020 году превысили 17 млрд рублей





В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД» в 2020 году на развитие Приволжской железной дороги было направлено 17,4 млрд рублей.

В развитие Волгоградского региона инвестировано около 9,8 млрд рублей, Саратовского региона - более 6,4 млрд рублей , Астраханского – около 1,2 млрд рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, для улучшения качества обслуживания пассажиров вагонный парк Приволжского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») пополнили 68 новых вагонов сдвоенного типа: 32 плацкартных, 28 купейных и 8 штабных.

В числе наиболее значимых инфраструктурных проектов стоит отметить те, которые направлены на повышение пропускной способности в направлении «Север – Юг» и на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. В частности, комплексную реконструкцию участков им. Максима Горького – Котельниково и Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская.

В 2020 году были сданы в эксплуатацию вторые пути на участках имени Максима Горького – Горнополянский, Абганерово – Тингута и Тингута – Канальная. В планах на текущий год – завершить строительство сплошного второго пути от станции имени Максима Горького до Котельниково.

Как отмечают в компании, одним из ключевых событий минувшего года стал ввод в эксплуатацию нового железнодорожного моста через реку Дон, расположенного на 281 км направления Лихая – Волгоград. Объект позволил повысить эффективность перевозочного процесса в направлении портов Юга России.

В рамках реконструкции станции Гумрак открылось движение по новому железнодорожному тоннелю, а также построен новый пешеходный мост. В целях развития пассажирской инфраструктуры на станции Саратов-1 завершилась реконструкция высокой платформы, вокзал Астрахани был адаптирован для маломобильных посетителей, а на волгоградском железнодорожном вокзале состоялось открытие обновлённого бизнес-зала.

Ряд инвестиционных проектов продолжат своё развитие в 2021 году. Среди них – реконструкция станции имени Максима Горького и железнодорожного вокзала на станции Саратов-1, развитие станций Саратовского узла, а также инфраструктуры вблизи международного аэропорта «Гагарин». Кроме того, в текущем году планируется приступить к строительству западного обхода Саратовского железнодорожного узла и детской железной дороги в Парке Победы на Соколовой горе.



