



Продавец-кассир мебельного магазина подозревается в краже 138 тысяч рублей и двух мобильных телефонов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по городу Волгограду, в дежурную часть отдела полиции №3 в Дзержинском районе обратилась директор мебельного салона. По ее словам, во время ревизии она обнаружила недостачу на сумму 138 тысяч рублей и пропажу двух рабочих мобильников.

Вскоре полицейские установили, что за кражей стоит 38-летняя сотрудница мебельного магазина. Женщина признала свою вину и поделилась, что целый год тайно брала из кассы деньги для личных нужд. На этот раз она решила прихватить и два сотовых телефона.

Продавец-кассир может пойти по уголовной статье, предусмотренной ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения будет решен в ближайшее время.



