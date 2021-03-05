Расследования 05.03.2021 15:57
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05.03.2021 15:57
Продавец-кассир мебельного магазина подозревается в краже 138 тысяч рублей и двух мобильных телефонов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по городу Волгограду, в дежурную часть отдела полиции №3 в Дзержинском районе обратилась директор мебельного салона. По ее словам, во время ревизии она обнаружила недостачу на сумму 138 тысяч рублей и пропажу двух рабочих мобильников.
Вскоре полицейские установили, что за кражей стоит 38-летняя сотрудница мебельного магазина. Женщина признала свою вину и поделилась, что целый год тайно брала из кассы деньги для личных нужд. На этот раз она решила прихватить и два сотовых телефона.
Продавец-кассир может пойти по уголовной статье, предусмотренной ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения будет решен в ближайшее время.
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