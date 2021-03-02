



Этап регистрации на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» продлен до 5 марта. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на портал проекта, который реализует АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Дополнительное время для подачи документов выделено организаторами в связи с большим интересом профессионального сообщества к состязанию.

За пять недель на конкурс зарегистрировались более 10 тысяч человек со всей страны. В последние дни от потенциальных участников стали поступать просьбы продлить период приема заявок и выполнения обязательных заданий. Из-за праздничных дней рабочая неделя была сокращенной, и у некоторых объективно возникли сложности с прохождением регистрации. На сегодняшний день лидерами по числу зарегистрированных участников являются Москва с 12,87% всех регистраций, Санкт-Петербург (5,9%), Краснодарский край (3,2%), Московская область (3,09%), Башкортостан (2,72%).

Подать заявку на участие в конкурсе на сайте "лидерыинтернета.рф" могут граждане России в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы. Этап регистрации продлится до 23:59 5 марта.







