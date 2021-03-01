Здравоохранение

Шесть пенсионеров скончались за сутки от COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 01.03.2021 17:07
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01.03.2021 17:07


Смерть шести человек от коронавируса подтверждена за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, скончались пожилые люди в возрасте от 62 до 85 лет. Это двое женщин 80 и 85 лет из Волгограда, двое мужчин в возрасте 71 и 81 года из Волжского, 62-летняя женщина и 66-летний мужчина из Михайловки. Четверо пациентов лечились амбулаторно, но без положительной динамики. Двое пытались побороть вирус самостоятельно и обратились за медицинской помощью слишком поздно. У всех были хронические заболевания.
Сегодня в скорбном списке жертв коронавируса 780 человек. За сутки зарегистрировано 185 новых случаев заражения, из которых 61 случай выявлен в Волжском. Благополучно завершили лечение от коронавируса 172 пациента.  

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