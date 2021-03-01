Шесть пенсионеров скончались за сутки от COVID-19 в Волгоградской области

Здравоохранение 01.03.2021 17:07
0
01.03.2021 17:07
Смерть шести человек от коронавируса подтверждена за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, скончались пожилые люди в возрасте от 62 до 85 лет. Это двое женщин 80 и 85 лет из Волгограда, двое мужчин в возрасте 71 и 81 года из Волжского, 62-летняя женщина и 66-летний мужчина из Михайловки. Четверо пациентов лечились амбулаторно, но без положительной динамики. Двое пытались побороть вирус самостоятельно и обратились за медицинской помощью слишком поздно. У всех были хронические заболевания.
Сегодня в скорбном списке жертв коронавируса 780 человек. За сутки зарегистрировано 185 новых случаев заражения, из которых 61 случай выявлен в Волжском. Благополучно завершили лечение от коронавируса 172 пациента.
Реклама
«Динамика – положительная»: глава Волгоградской области оценил ситуацию с COVID-1901.03.2021 12:59
Здравоохранение 01.03.2021 12:59
В Волгоградской области третий день подряд от COVID-19 умирают по семь человек28.02.2021 12:33
Здравоохранение 28.02.2021 12:33
Волжский обгоняет Волгоград по числу заразившихся коронавирусом27.02.2021 15:00
Здравоохранение 27.02.2021 15:00
Волгоградцы не попали в суточную статистику смертей от коронавируса26.02.2021 16:06
Здравоохранение 26.02.2021 16:06
Весеннее сокращение ковидных коек готовят в Волгоградской области25.02.2021 13:53
Здравоохранение 25.02.2021 13:53
Борьба за жизнь: выросла суточная смертность от коронавируса в Волгоградской области25.02.2021 13:31
Здравоохранение 25.02.2021 13:31
Давно такого не было: смертность от коронавируса в Волгоградской области пошла на спад24.02.2021 14:14
Здравоохранение 24.02.2021 14:14
Вирус молниеносно убил двух 40-летних мужчин в Волгоградской области23.02.2021 18:25
Здравоохранение 23.02.2021 18:25
Смертность от коронавируса в Волгоградской области остается на пиковом уровне22.02.2021 13:01
Здравоохранение 22.02.2021 13:01
Больше 600 литров крови пожертвовали на лечение COVID-19 жители Волгоградской области21.02.2021 18:33
Здравоохранение 21.02.2021 18:33
Под Волгоградом 93-летняя «сердечница» умерла от коронавируса17.02.2021 13:31
Здравоохранение 17.02.2021 13:31
В Волгоградской области раскрыли «тайны» массовой вакцинации от ковида17.02.2021 08:03
Здравоохранение 17.02.2021 08:03
«Ситуация лучше»: в Волгоградской области продолжат сокращать ковидные стационары16.02.2021 13:28
Здравоохранение 16.02.2021 13:28
Семь пенсионеров скончались за сутки от коронавируса в Волгоградской области14.02.2021 14:29
Здравоохранение 14.02.2021 14:29
Лечился сам: 35-летнего волгоградца убил коронавирус13.02.2021 13:34
Здравоохранение 13.02.2021 13:34
Реклама