Экономика

В Волгограде откроются еще 10 ярмарок и розничных рынков

Экономика 01.03.2021 19:00
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01.03.2021 19:00


Администрация Волгограда в ближайшее время заключит еще 10 договоров на организацию площадок для ярмарочной продажи и проведение разовых торговых мест. Как сообщает ИА «Высота 102», в феврале Правительство России рекомендовало регионам содействовать в организации розничных рынков в многолюдных местах, о чем заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
За последние два года в Волгограде число ярмарок увеличилось вдвое — только в 2020 году в городе открылись 13 мест для торговли. Сейчас в областном центре действуют 30 постоянных ярмарок и 16 разовых: цветочных, медовых и других. Организация новых объектов позволит эффективно поддержать предпринимателей и самозанятых волгоградцев, которые содержат личные подсобные хозяйства и нуждаются в гарантированном сбыте собственной продукции, прежде всего, сельскохозяйственной. 
«Выделять им удобные места для развозной торговли, устранять административные барьеры, помогать с получением разрешений и оформлением договоров», - подчеркнул премьер-министр в своем обращении к заместителям.
В числе новых ярмарок в Волгограде — «На Ангарском» в Дзержинском районе, которая с момента открытия загружена практически полностью, особенно в выходные дни. Торговые места занимают и волгоградские производители, и фермеры из Среднеахтубинского района, и продавцы готовой продукции.
По мнению председателя парламентской комиссии по вопросам реализации нацпроектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олега Савченко, торговля должна быть сферой интересов только двух сторон: производителя и потребителя. Только в этом случае можно избежать перекосов и в ценовом вопросе, обеспечив равные условия для всех участников рынка.
«Производители продукции, которые работают на земле, своими руками, своим трудом создают ценность. Они должны чувствовать покупателя и иметь обратную связь. По поводу качества, стоимости – это конкурентоспособная среда. И тогда еще больше людей будет вовлечено в производство сельскохозяйственной продукции, еще больше людей поверит, что ЛПХ может быть тем инструментом, который будет составлять бюджет семьи», – подчеркнул депутат.

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