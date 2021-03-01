Расследования

Жителю Симферополя грозит 5 лет тюрьмы за нечестные торги в Волгограде

Расследования 01.03.2021 16:30
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01.03.2021 16:30


Перед судом в Волгограде предстанет житель Симферополя по обвинению в мошенничестве при проведении торгов по реализации арестованного имущества. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проверив материалы уголовного дела, надзорное ведомство посчитало собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. За содеянное жителю Симферополя грозит до 5 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемый, являясь членом постоянно действующей комиссии по проведению торгов специализированной коммерческой фирмы, осуществлял организацию и проведение аукционов по реализации арестованного имущества. Знакомый обвиняемого координировал деятельности данной структуры.
В мае 2019 года от директора агентства недвижимости поступила заявка на приобретение с торгов однокомнатной квартиры в Волжском. Обвиняемый по договоренности с координатором позвонил потенциальному покупателю и предложил за 50 тысяч рублей обеспечить беспрепятственную победу в аукционе. По аналогичной схеме сообщники потребовали от этого же лица 100 тысяч рублей за победу в торгах по реализации квартиры в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по региону.
Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

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