«На безопасности не экономим!»: на Гремячинском ГОКе внедряют лучшие мировые стандарты промышленной безопасности
Экономика 01.03.2021 12:17 Новости компаний
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01.03.2021 12:17 Новости компаний
На новом предприятии, строительство которого в Котельниковском районе Волгоградской области завершает дочернее предприятие компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко, внедряются современные методы защиты жизней и здоровья работников.
Новый производственный год на комбинате начался с совещания, на котором руководители «ЕвроХим-ВолгаКалия» обсудили результаты работы по охране труда и промышленной безопасности в 2020 году, наметили план внедрения инструментов лучших мировых практик в области безопасности труда на 2021 год.
Руководитель службы промышленной безопасности представил итоги уже внедрённых современных методов определения рисков, которые показали положительную динамику и повышение эффективности снижения рисков. При этом основной упор всех методик делается на осознанное отношение работников к своевременной и качественной оценке различного рода рисков.
Так, в производственный процесс рудника и сильвинитовой обогатительной фабрики уже внедрена ежесменная оценка рисков (ЕОР), на объектах энергохозяйства рудника используется система защитной блокировки «LOTO». На предприятии практикуется поведенческий аудит безопасности (ПАБ), который подразумевает контроль порядка выполнения работ специалистами рабочих профессий.
Сигнальные ленты жёлто-чёрного и красно-белого цветов - такие предупреждающие знаки привлекают внимание работников, помогают визуализировать опасности работающего оборудования, а применение автоматизированной системы «Brealit / Insight» помогает в кратчайший срок выявлять и устранять нарушения требований охраны труда.
Строгий контроль выполнения требований производственной безопасности осуществляет специально созданная на предприятии комиссия, в которую входят руководители рудника и сильвинитовой фабрики.
При содействии службы промышленной безопасности и охраны труда комиссия провела анализ функционирования систем охраны труда и промышленной безопасностью за 2020 г. Данные анализа легли в основу плана корректирующих мероприятий по устранению «узких» мест в организации охраны труда.
Все мероприятия на Гремячинском комбинате реализуются в соответствии с «Концепцией нулевого травматизма» (VizionZero). В соответствии с этим курсом на предприятии будет продолжена профилактическая работа по работе с рисками и мерами управления ими, с применением, в том числе инструментов лучших мировых практик, которые зарекомендовали себя как действенные и эффективные методы по предотвращению возможного производственного травматизма.
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