В Волгограде из-за поломки вагона останавливались трамваи

Происшествия 26.02.2021 08:04
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26.02.2021 08:04
Сегодня из-за технической неисправности одного из вагонов, находящихся на путях вблизи станции Моздокская, с 6 часов 50 минут было приостановлено движение трамваев в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, бригады МУП «Метроэлектотранс» оперативно прибыли на место. Неисправный вагон отбуксировали в депо. До этого трамваи №№1, 4, 5, 6 и 7 временно курсировали в измененных границах. В 8 часов 14 минут движение было возобновлено в полном объеме.
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