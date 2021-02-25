Расследования 25.02.2021 12:18
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25.02.2021 12:18
Полицейские задержали 32-летнего безработного жителя одного из сел Ростовской области по подозрению в дистанционном мошенничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, с заявлением в полицию в январе текущего года обратилась 28-летняя менеджер салона связи, расположенного в Калачевском районе. Она сообщила полицейским, что в рабочее время к ним в офис вошла женщина-таксист и попросила выполнить просьбу якобы клиента их компании, для чего передала ей свой сотовый телефон. На другом конце линии мужской голос просил менеджера перевести на указанные им номера четырех сотовых телефонов разными суммами 45 тысяч рублей, пообещав, что таксист сразу же вернет их наличными. После того, как деньги были зачислены, выяснилось, что таксист не была осведомлена о просьбе клиента, который лишь попросил ее доехать до салона связи и за вознаграждение передать трубку менеджеру офиса.
Личность звонившего удалось установить. Сотрудники уголовного розыска из Волгоградской области совместно с ростовскими коллегами задержали злоумышленника. Выяснилось, что он неоднократно судимый. В октябре прошлого года мужчина освободился из мест лишения свободы за совершение разбойного нападения.
Полицейские в ходе обысков обнаружили и изъяли сотовый телефон, а также сим-карту, номер которой совпадал с той, на которую были перечислены деньги.
Задержанный подозревается в причастности к совершению аналогичных бесконтактных мошенничеств на территории восьми регионов страны. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый по решению суда заключен под стражу.
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