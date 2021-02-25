В Волгограде больной рецидивист напал с ножом на врача





Нападение на фельдшера скорой помощи произошло накануне в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 23-летний медик прибыл на вызов в квартиру, расположенную в доме по ул. Константина Симонова. Пациент, приставив нож к шее медика, потребовал сделать ему инъекцию, содержащую психотропное и обезболивающее действие. Молодой человек выполнил требование и сделал мужчине укол успокоительного. После того, как препарат стал действовать, фельдшер позвонил в полицию.

Наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство. В настоящее время подозреваемый находится под административным арестом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 229 УК РФ (Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ). Полицейские будут ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.



