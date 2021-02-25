Расследования

«Зачем томить в СИЗО?»: следственный эксперимент вскрыл новое в деле арестованных волжских коммунальщиков

Расследования 25.02.2021 17:42
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25.02.2021 17:42




Родные заключенных под стражу после коммунальной аварии в Волжском фигурантов уголовного дела Михаила Чипликова и Геннадия Харченко надеются на изменение меры пресечения арестантов, которых по постановлению суда лишили свободы до 4 марта 2021 года. Однако, как стало известно ИА «Высота 102», следствие намерено ходатайствовать о продлении меры пресечения подозреваемым в виде ареста еще на три месяца. «Еще до решения суда немолодых уже людей с хроническими болезнями изолировали от общества как матерых преступников, - рассказал ИА «Высота 102» зять Михаила Чипликова Андрей. – Им не разрешают общаться с близкими по телефону, свидания – два раза в месяц и то, через стекло. Условия в СИЗО тяжелые, там постоянный холод, а у моего тестя астма. Зачем держать их под стражей, тем более, что их вина судом еще не доказана?».

На фото: Михаил Чипликов 
Между тем, ранее с просьбой не заключать 59-летнего Михаила Чипликова и 60-летнего Геннадия Харченко под арест обращались представители управляющих компаний Волжского, которые выразили обеспокоенность тем, что сложное коммунальное хозяйство в разгар отопительного сезона осталось без опытных профессионалов, которыми они считают начальника теплового района №2 Михаила Чипликова и главного инженера ООО «Волжские тепловые сети» Геннадия Харченко. С ходатайством не лишать свободы фигурантов дела в суде выступала и сторона защиты. Кроме того, в письме была выражена озабоченность и тем, что суровая мера пресечения может отразиться на оттоке специалистов из коммунальной сферы, которые могут почувствовать себя уязвимыми и беззащитными перед любыми обвинениями. Однако это письмо не было принято во внимание судом. 

На фото: Геннадий Харченко
Кроме того, сомнения в необходимости ареста волжских коммунальщиков высказали и в некоммерческом партнерстве «Ростепло», в совет которого входят представители крупнейших объектов теплоэнергетики в различных регионах России, а также ученые-экономисты. На сайте данного объединения от имени экспертного сообщества опубликована статья, где выдвигается отличная от версии следствия возможная причина случившейся в Волжском трагедии, которая может быть связана с разрушением колодца ливневой канализации, расположенного неподалеку от места провала. Как предполагают эксперты, дождевые стоки с дорожного покрытия, загрязненные химреагентами, вместо того чтобы попадать в ливневую канализацию через образовавшееся отверстие, постоянно текли на трубопровод тепловой сети. В результате воздействия сточных вод произошло повреждение короба тепловой сети и, следом – пострадала сама труба – такую версию озвучили специалисты. В распоряжении информагентства имеется видеозапись, сделанная во время проведенного в начале февраля этого года следственного эксперимента, на которой видно, в каком состоянии находился колодец ливневой канализации, и куда уходили из него стоки. 
В сообществе также выразили недоумение суровой, по мнению членов некоммерческого партнерства, мерой пресечения, которая была выбрана для Михаила Чипликова и Геннадия Харченко. 
«В разгар отопительного сезона, в самые морозы, предприятие осталось без опытных специалистов, что, несомненно, осложняет работу энергетиков. Работники теплоснабжающих компаний по всей стране возмущены такой оценкой своего труда и в корне не согласны с позицией СК РФ и прокуратуры», - говорится в заявлении НП «Ростепло». 
Редакция ИА "Высота 102" попросила прокомментировать данную публикацию и местных экспертов. Вот мнение Василия Курьянова, кандидата технических наук, доцента кафедры энергетики, руководителя по инновационной и международной деятельности филиала НИУ Московского энергетического института в Волжском:
"В целом точку зрения, опубликованную на сайте НП «Ростепло», считаю высокопрофессиональной. Однако следует уточнить подробности прокладки теплопровода и ливневой канализации и иных коммуникаций в месте аварии на соответствие нормативных расстояний до имеющихся коммуникаций. Судя по тому, что рядом находятся зеленые насаждения с достаточно мощной корневой системой, то, возможно, и система полива в летнее время оказывала определенное влияние на коррозионные процессы. Вместе с тем подземная прокладка трубопроводов несет определенный риск оказаться под воздействием не только ливневых или сточных, но и грунтовых вод. Сложно сейчас ответить, можно было ли предотвратить эту трагедию. Естественно, предотвратить очень хотелось бы, но, к сожалению, аварийность в энергетике исторически присутствует в силу опасности объектов, параметров и режимов, в которых объекты работают. Как отмечено в статье НП «Ростепло»,  это и высокое давление и высокая температура. К вопросу о предотвращении подобных катастроф стоит отметить, что комплексно такой вопрос следует рассматривать и при разработке схем теплоснабжения и при необходимости пересмотра регламентирующих документов. И, возможно, с развитием цифровизации и установкой соответствующих датчиков, способных в режиме реального времени контролировать параметры и состояние трубопроводов и передавать данные дежурному персоналу, в том числе для мгновенного отключения необходимого участка, удастся более эффективно контролировать этот процесс. Также возможна прокладка трубопроводов в проходных тоннелях с возможностью осмотров персоналом и установкой соответствующих датчиков или систем видеонаблюдения, но это более дорогостоящие мероприятия и могут выполняться при новом строительстве либо реконструкции действующих сооружений.
​​​​​​​Для примера, в настоящее время магистральные сети от ТЭЦ до городских теплотрасс проложены по поверхности, а ранее, в 80-е годы прошлого века, они находились под землей, что приводило к высокой аварийности. Изменение схемы прокладки с выносом на поверхность помогло решить эту проблему. В целом оценить состояние коммунального хозяйства Волжского можно как удовлетворительное. Отключения тепловой или иной энергии в последние годы носят достаточно редкий характер, что, по моему мнению, свидетельствует о высокой компетенции сотрудников".
При этом родные арестованных задаются и другими вопросами. «Следствие настаивало на необходимости ареста моего тестя и Геннадия Харченко на том основании, что авария привели к гибели двух человек. Но я хочу напомнить, что это произошло после провала асфальта. Двое прохожих сами подошли к обрыву, чтобы посмотреть, что случилось. При этом у следствия почему-то не возникло вопросов ни к спасателям, ни к сотрудникам ДПС, которые не предприняли мер для того, чтобы огородить опасную зону. Теперь и моему родственнику, и Геннадию Харченко хотят продлить срок заключения под стражей. Мы все очень надеемся на гуманизм суда и что пожилых и больных людей не будут дальше держать в СИЗО, а отпустят их под домашний арест. Они же не маньяки, не страшные преступники и не могут представлять никакой опасности для общества», - считает Андрей. 
По сведениям информагентства, в рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, проведение которых может занять несколько месяцев. Защитники и родные подозреваемых опасаются, что все это время немолодых и нездоровых людей будут содержать в суровых условиях следственного изолятора. 
Напомним, расследованием громкого дела по факту коммунальной аварии в Волжском занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ, куда было передано дело по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. Трагедия, которая унесла жизни двоих человек, случилась в Волжском 3 января 2021 года на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира. На этом участке произошел порыв теплотрассы, пролегающей под дорожным полотном на глубине примерно 2,5 метра. На трубе разошелся шов длиной почти 70 сантиметров. Под напором кипятка разрушилось покрытие проезжей части и обрушился асфальт. В результате пострадали четыре человека. Двое из них – пенсионеры в возрасте 65 и 75 лет – скончались в реанимационном отделении ожогового центра Волгограда. 
Следствие утверждает, что авария произошла из-за нарушения сотрудниками правил эксплуатации тепловых энергоустановок. Так, начальник теплового района №2 Михаил Чипликов, по версии следователей, не производил техническое освидетельствование трубопровода. Он не давал указаний о проведении обследования трубопровода с целью выявления коррозии и иных дефектов. А главный инженер, озвучивалось на суде по избранию меры пресечения, не проконтролировал необходимость проведения таких проверок и технического освидетельствования на потенциально аварийном участке трубопровода. 

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