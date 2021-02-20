ТОП – 8 подарков, которые порадуют ваших любимых





Приближаются 23 февраля и 8 марта, но вы все еще не решили, чем порадовать своих близких? Наша подборка оригинальных и полезных подарков поможет сделать правильный выбор, а демократичные цены станут финансовым стимулом купить подарок именно у официального дилера. ТОП- 8 подарков для него и для нее от «Волга-Раст» в вашем распоряжении!

Предлагаем вашему вниманию подборку интересных, стильных и практичных подарков на 23 февраля и 8 марта, среди которых легко найти тот, который принесет радость вашей половинке, другу, родственнику или коллеге по работе.

Для нее

Часы наручные – эксклюзивная модель, с необычным текстильным ремешком, стальным корпусом и надписью Volkswagen. 1.– эксклюзивная модель, с необычным текстильным ремешком, стальным корпусом и надписью Volkswagen.

Артикул 311 050 800





Зонт коллекции GTI – автоматическая модель складного типа со стопроцентной непромокаемостью, элегантным внешним видом, удобным механизмом открытия и долговечностью. 2.– автоматическая модель складного типа со стопроцентной непромокаемостью, элегантным внешним видом, удобным механизмом открытия и долговечностью.

Артикул 5KA087600





Шарф коллекции (галстук) GTI - этот привлекательный шарф легкий и мягкий, буквально прижимается к вашей шее. Характерная для GTI расцветка-узор "Clark". Цветовая комбинация: темно-серый/красный/светло-серый. 3.- этот привлекательный шарф легкий и мягкий, буквально прижимается к вашей шее. Характерная для GTI расцветка-узор "Clark". Цветовая комбинация: темно-серый/красный/светло-серый.

Артикул 5KA 084 331





Термокружка коллекции GTI – потрясающая красная кружка с глянцевой поверхностью и лазерной гравировкой в виде серебристой надписи - GTI. Кружка выполнена из высококачественных материалов, сохранит тепло и первозданный вкус вашего напитка. 4.– потрясающая красная кружка с глянцевой поверхностью и лазерной гравировкой в виде серебристой надписи - GTI. Кружка выполнена из высококачественных материалов, сохранит тепло и первозданный вкус вашего напитка.

Артикул 5KA 069 604





Для него

Бумажник из натуральной воловьей кожи и полиэстера, в котором достаточно места для размещения кредитных карточек, визиток и бумажных купюр. В дизайне нет ни единой лишней детали – из украшений присутствует только контрастная синяя полоса и буква R, которая свидетельствует о принадлежности изделия к данной коллекции немецкого бренда. 1.и полиэстера, в котором достаточно места для размещения кредитных карточек, визиток и бумажных купюр. В дизайне нет ни единой лишней детали – из украшений присутствует только контрастная синяя полоса и буква R, которая свидетельствует о принадлежности изделия к данной коллекции немецкого бренда.

Артикул 15D087400





2. Термокружка . Демократичная по дизайну термокружка, синего цвета с глянцевой поверхностью и лазерной гравировкой в виде серебристой надписи - R. Кружка выполнена из высококачественных материалов, сохранит тепло и первозданный вкус вашего напитка.

Артикул 15D 069 604





Тренировочная сумка-рюкзак коллекции GTI – модная сумка GTI с красными шнурами – практичный компаньон в делах и спорте. На сумку нанесен крупный цветной принт с изображением автомобиля Golf GTI 3.– модная сумка GTI с красными шнурами – практичный компаньон в делах и спорте. На сумку нанесен крупный цветной принт с изображением автомобиля Golf GTI

Артикул 5KA 087 318 A





Чехлы для хранения колес. Защитные чехлы предназначены для хранения колес от 14” до 18“ диаметра и с шириной резины до 245 мм. Колеса в таких чехлах легко перемещать, а благодаря вспомогательным картинкам на них, вы всегда будете знать, как и какое колесо установить в новом сезоне. Данные чехлы подходят для транспортировки колес и для их хранения. 4.. Защитные чехлы предназначены для хранения колес от 14” до 18“ диаметра и с шириной резины до 245 мм. Колеса в таких чехлах легко перемещать, а благодаря вспомогательным картинкам на них, вы всегда будете знать, как и какое колесо установить в новом сезоне. Данные чехлы подходят для транспортировки колес и для их хранения.

Артикул 000 073 900





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