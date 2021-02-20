В СберБанк Онлайн теперь можно оформить справку для налогового вычета по ИСЖ

Экономика 20.02.2021 12:53 Новости компаний
0
20.02.2021 12:53 Новости компаний
Владельцам полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) стало доступно моментальное получение справки для социального налогового вычета в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Ранее для этого требовалось прийти в отделение банка и написать заявление.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, автоматически подготовить справку для налоговой инспекции можно в разделе «Инвестиции и накопления» на главной странице СберБанк Онлайн: в карточке оформленного ИСЖ необходимо выбрать опцию «Сформировать справку», после чего останется только определиться со способом получения документа. Услуга доступна для договоров, заключённых на срок от 5 лет и оформленных начиная с января 2018 года.
В банке напоминают, что при заключении договора ИСЖ на срок от 5 лет можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов (но не более 15 600 рублей в год). Такая возможность сохраняется у клиента в течение трёх лет с момента оформления полиса. Для этого необходимо подать в налоговую инспекцию пакет документов, в том числе справку об уплаченных страховых взносах.
"В 2020 году справку для налогового вычета заказали тысячи клиентов, заключивших договоры ИСЖ, так что это очень востребованная услуга. И теперь оформить документ можно моментально, хотя раньше процесс занимал до трёх недель. Мы не только упрощаем сервисы постпродажного обслуживания, но и предлагаем удобные решения для возврата части уплаченных взносов. Так, наши клиенты могут воспользоваться сервисом ʺНалоговый вычетʺ, который разработала компания СберРешения совместно с командой блока ʺУправление благосостояниемʺ. Налоговые консультанты сервиса не только заполнят декларацию 3-НДФЛ за клиента и помогут отправить пакет документов в налоговую инспекцию не выходя из дома, но и проконсультируют по декларированию дополнительных доходов и необходимым для вычета документам", - отмечает Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка.
СК «Сбербанк страхование жизни» занимается инвестиционным страхованием жизни с 2012 года. В настоящее время в компании действует порядка 320 тыс. договоров ИСЖ.
Реклама
ТОП – 8 подарков, которые порадуют ваших любимых20.02.2021 13:10
Экономика 20.02.2021 13:10
Магазин «Хищник» приглашает волгоградцев за подарками20.02.2021 09:10
Экономика 20.02.2021 09:10
Продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ превысили 30 млрд рублей19.02.2021 11:44
Экономика 19.02.2021 11:44
Сбер признан «Банком года — 2020»19.02.2021 10:08
Экономика 19.02.2021 10:08
«Волгоградэнергосбыт» подтвердил статус гарантирующего поставщика19.02.2021 09:13
Экономика 19.02.2021 09:13
Региональный оператор: сообщаете своевременно данные – получаете точный расчет19.02.2021 08:13
Экономика 19.02.2021 08:13
Сбер профинансирует проекты «Солар Системс» в сфере солнечной энергетики18.02.2021 16:55
Экономика 18.02.2021 16:55
Онлайн-банкинг СберБизнес предложил клиентам возможность объединять несколько учётных записей18.02.2021 14:48
Экономика 18.02.2021 14:48
ВТБ: в 2021 году каждая третья заявка на автокредит будет оформляться онлайн18.02.2021 13:55
Экономика 18.02.2021 13:55
Арбитражный суд Волгоградской области отказался банкротить фирму депутата18.02.2021 12:16
Экономика 18.02.2021 12:16
ВТБ Лизинг передал клиентам более 3 тысяч премиальных автомобилей18.02.2021 10:05
Экономика 18.02.2021 10:05
Жилой квартал «Волго-Дон» вдохнет новую жизнь в район Тулака18.02.2021 08:03
Экономика 18.02.2021 08:03
Сбербанк поделился со студентами Поволжских вузов основами инвестирования17.02.2021 16:40
Экономика 17.02.2021 16:40
В Волгоградской области морковь сравнялась в цене с картофелем17.02.2021 16:01
Экономика 17.02.2021 16:01
Инвестиционная политика в Волгоградской области: оценка ситуации и перспективы развития региона17.02.2021 15:06
Экономика 17.02.2021 15:06
Реклама