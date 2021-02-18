Экология

Прокуратура усилит контроль за ликвидацией опасного наследия волгоградского «Химпрома»

Экология 18.02.2021 15:28
0
18.02.2021 15:28


Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура в текущем году усилит контроль за реализацией проекта по ликвидации "Белого моря" завода-банкрота "Химпром". Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня на правительственном часе в облдуме, посвященном актуальным вопросам экологии и природопользования, руководитель надзорного ведомства Максим Макашов.
Такое пристальное внимание природоохранной прокуратуры к этому химически опасному объекту обусловлено тем, что работы, несмотря на выделенные еще в 2020 году средства, до сих не начались. Ликвидация шламонакопителя "Белое море" и рекультивация загрязненных участков в непосредственной близости от реки Волга входит в одну из программ национального проекта "Экология", за реализацией которого следят надзорные органы.
Природоохранный прокурор пояснил, что в 2020 году на ликвидацию "Белого моря" было предусмотрено 788 миллионов рублей, но они не были освоены. В 2021 году на эти цели заложено 2,3 миллиарда рублей, но когда начнутся работы, неизвестно.
Ранее "Высота 102" сообщала, что в конце января текущего года Волгоградский областной суд признал законным постановление Краснооктябрьского районного суда о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области за затягивание сроков заключения государственного контракта на выполнение работ по ликвидации химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО "Химпром". 
Отметим, что на обезвреживание шламонакопителя завода "Химпром" в бюджете Волгоградской области предусмотрено 2 млрд 265 млн 300 тысяч рублей. Практически вся сумма (98%) выделена региону из федеральной казны. Мероприятия запланированы в рамках регионального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги".
Всего на ликвидацию так называемого "Белого моря" бывшего промышленного гиганта Волгограда предполагается потратить 5,2 млрд рублей. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Экология
17.02.2021 14:15
Экология 17.02.2021 14:15
Комментарии 0

0
Далее
Экология
13.02.2021 12:45
Экология 13.02.2021 12:45
Комментарии

0
Далее
Экология
12.02.2021 08:37
Экология 12.02.2021 08:37
Комментарии

0
Далее
Экология
07.02.2021 14:37
Экология 07.02.2021 14:37
Комментарии

0
Далее
Экология
06.02.2021 16:18
Экология 06.02.2021 16:18
Комментарии

0
Далее
Экология
05.02.2021 15:32
Экология 05.02.2021 15:32
Комментарии

0
Далее
Экология
05.02.2021 15:10
Экология 05.02.2021 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Экология
03.02.2021 12:23
Экология 03.02.2021 12:23
Комментарии

0
Далее
Экология
29.01.2021 11:14
Экология 29.01.2021 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Экология
27.01.2021 10:33
Экология 27.01.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Экология
22.01.2021 08:59
Экология 22.01.2021 08:59
Комментарии

0
Далее
Экология
19.01.2021 16:50
Экология 19.01.2021 16:50
Комментарии

0
Далее
Экология
11.01.2021 08:39
Экология 11.01.2021 08:39
Комментарии 0

0
Далее
Экология
08.01.2021 16:15
Экология 08.01.2021 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экология
25.12.2020 11:40
Экология 25.12.2020 11:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:11
Обвиняемый в краже элитных авто в Волгограде экстрадирован из ЧехииСмотреть фотографии
16:51
Обнуление счетчиков и дикий перетоп: волгоградцев просят не кипятитьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
После скандала чиновник «десантировался» с кресла замглавы района в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Прокуратура усилит контроль за ликвидацией опасного наследия волгоградского «Химпрома»Смотреть фотографии
14:48
Онлайн-банкинг СберБизнес предложил клиентам возможность объединять несколько учётных записейСмотреть фотографии
14:18
На перекрестке в Волгограде поменяют схему проездаСмотреть фотографии
14:03
Бизнес-леди из Урюпинска Волгоградской области «зажала» зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
13:55
Качинский рынок в Волгограде открылся после пожараСмотреть фотографии
13:27
Идею “Школьного кафе” обсуждают с педагогами и родителями ВолгоградаСмотреть фотографии
13:27
Спикер Волгоградской облдумы сравнил бездомных собак с бандитами из 90-хСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Стало известно, какие подарки покупают в Волгограде к 23 февраляСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области задержали серийных дачных воришекСмотреть фотографии
10:59
В преддверии праздников в салонах связи «Ростелекома» стартовала выгодная акция на смартфоныСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде чиновник-десантник из райадминистрации «построил» граждан и журналистовСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
Будущее за ними: благотворительный фонд Андрея Мельниченко создает среду для развития талантов в российских регионахСмотреть фотографии
10:11
Женщина за рулем китайского внедорожника сбила школьника под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области водитель погиб, переправившись через замерзший ДонСмотреть фотографии
08:31
В Волгограде оборудование клиники пластической хирургии «Ассоль» выставили на торгиСмотреть фотографии
08:03
Жилой квартал «Волго-Дон» вдохнет новую жизнь в район ТулакаСмотреть фотографии
20:55
Волгоградское УФАС в период пандемии приняло рекордное количество жалоб на ценыСмотреть фотографии
19:34
Из всех «спортивных» вузов РФ инновационный статус получила только волгоградская академияСмотреть фотографии
18:01
Сбежавшему в Волгоградской области из колонии-поселения осужденному увеличат срокСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградском УФАС выявили учреждение-«прокладку» при заключении многомиллионных контрактовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:42
Предприниматели возвращаются на обгоревший Качинский рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:40
Сбербанк поделился со студентами Поволжских вузов основами инвестированияСмотреть фотографии
16:34
«Приходит каждую ночь»: похождения хулигана в Волжском попали на камеруСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
В Волгоградской области морковь сравнялась в цене с картофелемСмотреть фотографии
15:54
В Советском районе Волгограда продолжатся чудесные метаморфозы улицы КазахскойСмотреть фотографии
15:46
«Вот гробик тысяч за 20»: глава волгоградского УФАС – о новых союзниках и старых врагах в борьбе с «Памятью»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:26
«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до КалининградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 