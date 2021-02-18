Прокуратура усилит контроль за ликвидацией опасного наследия волгоградского «Химпрома»





Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура в текущем году усилит контроль за реализацией проекта по ликвидации "Белого моря" завода-банкрота "Химпром". Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня на правительственном часе в облдуме, посвященном актуальным вопросам экологии и природопользования, руководитель надзорного ведомства Максим Макашов.

Такое пристальное внимание природоохранной прокуратуры к этому химически опасному объекту обусловлено тем, что работы, несмотря на выделенные еще в 2020 году средства, до сих не начались. Ликвидация шламонакопителя "Белое море" и рекультивация загрязненных участков в непосредственной близости от реки Волга входит в одну из программ национального проекта "Экология", за реализацией которого следят надзорные органы.

Природоохранный прокурор пояснил, что в 2020 году на ликвидацию "Белого моря" было предусмотрено 788 миллионов рублей, но они не были освоены. В 2021 году на эти цели заложено 2,3 миллиарда рублей, но когда начнутся работы, неизвестно.

Ранее "Высота 102" сообщала, что в конце января текущего года Волгоградский областной суд признал законным постановление Краснооктябрьского районного суда о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области за затягивание сроков заключения государственного контракта на выполнение работ по ликвидации химически опасных объектов от прошлой деятельности на ВОАО "Химпром".

Отметим, что на обезвреживание шламонакопителя завода "Химпром" в бюджете Волгоградской области предусмотрено 2 млрд 265 млн 300 тысяч рублей. Практически вся сумма (98%) выделена региону из федеральной казны. Мероприятия запланированы в рамках регионального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги".

Всего на ликвидацию так называемого "Белого моря" бывшего промышленного гиганта Волгограда предполагается потратить 5,2 млрд рублей.



