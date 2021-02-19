Экономика

Региональный оператор: сообщаете своевременно данные – получаете точный расчет

Экономика 19.02.2021 08:13
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19.02.2021 08:13


Ежемесячно контакт-центр регионального оператора принимает от 10 до 15 тысяч звонков от жителей со всей области. Больше половины из них так или иначе касаются вопроса корректности в лицевых счетах данных плательщика, которые он обязан своевременно и самостоятельно обновлять.
Почему приходит платежка с начислением на имя родственника, умершего 3 года назад? Зачем платить за вывоз мусора в брошенном доме, в котором никто не живет? Почему меня вызывают в суд за долги по квартире, которую я давно продал? Если у меня несколько квартир, то почему я должен платить за вывоз мусора в каждой из них, независимо от прописки? На эти и еще тысячи похожих вопросов терпеливо и подробно отвечают специалисты сall-центра «Управления отходами – Волгоград». Тем временем на линии в ожидании ответа порой десятки абонентов. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, анализ запросов от жителей показал, что они порой даже не обращают внимание на те данные, что указаны в их платежном документе, а сразу смотрят на цифры в графе «К оплате». В итоге месяцами накапливают долги, недоумевая откуда берутся завышенные или неверные начисления. 
Причина, как под копирку, часто одна – несвоевременное обновление данных для начисления платы за коммунальную услугу. Жители не сообщают в положенный срок сведения об изменении имени собственника, адреса прописки, количества собственников или проживающих в доме. В результате получают квитанцию с оплатой выше, чем она может быть. И только столкнувшись с очевидной проблемой, начинают искать выход, как правило, в форме претензий к коммунальщикам.
«Специалисты компании «Управление отходами – Волгоград» регулярно рассылают запросы и обзванивают ведомства с целью обновить и уточнить базы данных своих абонентов, но это далеко не всегда приводит к нужным результатам, – рассказали в компании. – Так, за последние три месяца из 88 тысяч проблемных лицевых счетов, направленных для сверки в администрацию сельских поселений, скорректировано лишь 7 тысяч. Остается надеяться на дисциплину и заинтересованность в этом вопросе самих жителей». 
Отметим, что действующее законодательство РФ, а именно Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354), обязывает потребителя в 5-дневный срок сообщать исполнителю услуги обо всех изменениях, произошедших в занимаемом им помещении.
«В случае, если вы сменили Ф.И.О., выписались из квартиры или дома, приобрели или продали жилье, временно проживаете по другому адресу или у вас кто-то зарегистрирован, произошли любые изменения в составе жильцов, пожалуйста, вовремя сообщайте эти данные в нашу компанию. Это поможет избежать неточностей в начислениях и лишних трат», – призывает регоператор.
Для внесения изменений требуются подтверждающие документы. Если же вы затрудняетесь, какие именно, проконсультируйтесь у специалистов контакт-центра регионального оператора по тел. (8442) 23-23-23, по будням с 9.00 до 20.00. Колл-центр работает без выходных с 08:00 до 20:00. 
Важно! Проверьте все данные в вашей квитанции за услугу по обращению с ТКО.  Полное имя собственника, адрес и количество проживающих в помещении обязательно должны содержаться в документе на оплату. Региональный оператор настоятельно рекомендует всем абонентам своевременно сообщать информацию об изменениях данных для получения точного расчета за услугу.

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