Экономика

ВТБ Лизинг передал клиентам более 3 тысяч премиальных автомобилей

Экономика 18.02.2021 10:05 Новости компаний
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18.02.2021 10:05 Новости компаний


ВТБ Лизинг в 2020 году передал клиентам 3149 автомобилей премиум брендов, это порядка 20% от его нового портфеля легковых транспортных средств
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, по итогам года компания увеличила объемы продаж машин марок Mercedes-Benz (на 17%), Porsche (на 14%), BMW (на 2%) и Rolls Royce (вдвое). На рынке лизинга премиальных автомобилей ВТБ Лизинг по итогам 2020 г. занял долю в размере 15%. 
Наибольшей популярностью у клиентов ВТБ Лизинг пользовались бренды BMW, Mercedes-Benz и Land Rover, на них пришлось более 70% от нового портфеля премиальных автомобилей компании. При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели в России каждый третий автомобиль Land Rover брали в лизинг именно в ВТБ Лизинг. Также в 2020 году компания выдала каждый четвертый лизинговый автомобиль Jaguar в стране. 
Чаще всего клиенты приобретали модели BMW X5 (+2% к 2019 году) и X6 (+118%), Mercedes-Benz E-class (-19%) и GLE (+34%), а также Land Rover RANGE ROVER (-35%) и RANGE ROVER SPORT (-16%). Среди машин с электродвигателем наиболее востребован оказался новый Audi E-tron.
"Даже с учетом непростой ситуации прошлого года и продолжающихся последствий пандемии мы видим устойчивый интерес со стороны наших клиентов к премиальным маркам автомобилей. В прошлом году, как и в 2019-м, доля продаж ВТБ Лизинг в этом сегменте составила 20% от всего портфеля легкового транспорта. Интересно отметить, что эта цифра вдвое превышает долю премиального сегмента автомобильного рынка России в целом (по данным агентства Автостат), что свидетельствует о признании тех преимуществ, которые лизинг дает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Мы считаем, что в 2021 году интерес к машинам представительского класса сохранится и будет поддержан выходом целого ряда новых моделей. Наша компания постоянно развивает это направление бизнеса и тесно сотрудничает с автопроизводителями, чтобы предложить клиентам самые выгодные условия по приобретению машин класса люкс", - прокомментировал начальник управления по развитию бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.  

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