Труп мужчины нашли под окнами девятиэтажки в Волгограде





Сегодня под окнами девятиэтажного жилого дома на улице Ангарской, 13к21 в Волгограде нашли труп мужчины. Об этом ИА "Высота 102" сообщили очевидцы трагедии. По их словам, мужчина упал с высоты. По предварительной информации, трагедия произошла около 14:30 - на это время указывают проезжающие мимо автомобилисты, которые видели, как падает мужчина.





В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, следователи. Прибыла и карета "скорой помощи". Подробности уточняются.









Напомним, что 14 февраля похожая трагедия случилась в Советском районе Волгограда. Тогда жители многоэтажки по улице Ярославская обнаружили труп женщины.



