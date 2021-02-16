Банк «Открытие»: жители Юга России рассчитывают на восстановление личных доходов к концу 2021 года





Почти половина жителей Южного федерального округа (48%) достаточно оптимистично оценивают сроки возвращения личных доходов на доковидный уровень и убеждены, что это произойдет до конца 2021 года. У 31% заработок или не пострадал или уже восстановился. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

Среди опрошенных 19% полагают, что им потребуется не менее трех лет, чтобы выйти на доковидный уровень достатка, а 1% пессимистично закладывают для этого пятилетку.

До начала пандемии 20% опрошенных зарабатывали менее 20 тысяч рублей в месяц, 55% - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, у 22% месячные доходы составляли 50-100 тысяч рублей, у 1% - 100-300 рублей и 1% зарабатывал свыше 300 тысяч рублей в месяц.

У 63% респондентов была и, несмотря на коронакризис, осталась прежняя работа. 24% опрошенных россиян потеряли работу из-за пандемии, при этом 14% из них уже смогли найти новое место. У 13% работы не было до пандемии и нет сейчас.

41% южан не потеряли в доходах в пандемию: 30% опрошенных заявили, что их доходы не изменились, еще 11% заявили об увеличении личных доходов.

У 55% респондентов доходы из-за пандемии уменьшились, еще 4% опрошенных потеряли доходы полностью.

Постепенное послабление основных пандемических ограничений и отсутствие повторного локдауна в России пока принципиально не сказалась на доходах жителей юга. У 20% они показывают рост, у 65% нет никаких изменений, а у 12% продолжают снижаться.

Согласно проведенному ранее опросу РГС Банка (входит в группу банка «Открытие»), мнения россиян в оценке первого года пандемии существенно разошлись. 39% опрошенных назвали прошедший год «тяжелым», 41% - «нормальным» («бывало и хуже, и лучше»), а 21% отозвались о 2020-м весьма позитивно: 14% назвали его лучшим годом в своей жизни, еще 7% отметили, что это был «отличный год возможностей и перемен».

*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.