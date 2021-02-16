Взгляд с высоты на пожар на Качинском рынке в Волгограде (ВИДЕО)











Драматические кадры, когда на Качинском рынке в Волгограде боролись с огнем пожарные, сняли с квадрокоптера. По картинкам видно, какой силы был пожар и какую серьезную площадь он охватил.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», сообщение о пожаре на Качинском рынке поступило около 14-00. Уже через 40 минут он был локализован. В ликвидации ЧП принимали участие 20 единиц специальной техники и 72 человека личного состава МЧС. Огонь уничтожил расположенный внутри рынка магазин «Светофор» и прилегающие к нему торговые ряды – пожар бушевал на площади около двух тысяч квадратных метров. Муниципалитетом создана комиссия, в том числе по определению нанесенного огнем ущерба. Предприниматели, торгующие на рынке, заявляли примерно о 600-700 тысячах рублей потерь из-за сгоревшего имущества. Причина пожара пока неизвестна.



