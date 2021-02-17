



В Волгоградскую область после объявления массовой вакцинации от коронавируса поступило 45 тысяч доз вакцины. Как рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, первую дозу вакцины получили 35,5 тысячи человек, полностью завершили цикл вакцинации 8,5 тысяч человек. По словам Николая Алимова, среди привитых – 2700 медиков, 1700 работников системы образования, 1300 сотрудников социальных учреждений. Также от коронавируса привили около 18 тысяч человек старше 60 лет.

Напомним, медиков и соцработников в Волгоградской области начали прививать еще в середине декабря. Затем к этим категориям присоединились сотрудники образовательных учреждений, МФЦ. Для всех остальных в регионе открыта запись на вакцинацию на портале Госуслуг, также можно записаться по телефону в поликлиниках.



