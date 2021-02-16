Происшествия

Людей вывели, имущество сгорело: на рынке в Волгограде локализовали пожар

Происшествия 16.02.2021 15:06
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16.02.2021 15:06


Пожар на Качинском рынке в Волгограде локализован в 14:39 на площади 2000 квадратных метров. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВЧ России по региону, с территории рынка были эвакуированы 150 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Один из владельцев сгоревшей торговой палатки сообщил "Высоте 102", что нанесенный ему ущерб от пожара оценивает в 600-700 тысяч рублей. Примерно такие же суммы называют и другие пострадавшие торговцы. Некоторые пытаются проникнуть на свои торговые места и спасти что-то уцелевшее, однако их не пускают.

Как стало известно ИА "Высота 102", сгорел также магазин "Светофор", расположенный внутри павильона. 

В ликвидации ЧП принимают участие 20 единиц специальной техники и 76 человек личного состава МЧС. Движение транспорта по улице Качинцев в районе пожара перекрыто.

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