Людей вывели, имущество сгорело: на рынке в Волгограде локализовали пожар

Происшествия 16.02.2021 15:06
0
16.02.2021 15:06
Пожар на Качинском рынке в Волгограде локализован в 14:39 на площади 2000 квадратных метров. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВЧ России по региону, с территории рынка были эвакуированы 150 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Один из владельцев сгоревшей торговой палатки сообщил "Высоте 102", что нанесенный ему ущерб от пожара оценивает в 600-700 тысяч рублей. Примерно такие же суммы называют и другие пострадавшие торговцы. Некоторые пытаются проникнуть на свои торговые места и спасти что-то уцелевшее, однако их не пускают.
Как стало известно ИА "Высота 102", сгорел также магазин "Светофор", расположенный внутри павильона.
В ликвидации ЧП принимают участие 20 единиц специальной техники и 76 человек личного состава МЧС. Движение транспорта по улице Качинцев в районе пожара перекрыто.
Реклама
«Все сгорело»: торговцы на пепелище рынка подсчитывают ущерб от пожара в Волгограде16.02.2021 18:03
Происшествия 16.02.2021 18:03
В центре Волгограда ночью расстреляли иномарку16.02.2021 17:56
Происшествия 16.02.2021 17:56
Труп женщины обнаружен на сгоревшем Качинском рынке в Волгограде16.02.2021 17:00
Происшествия 16.02.2021 17:00
Спас нательный крестик: в Волгоградской области в посетителей бара стреляли из обреза16.02.2021 16:38
Происшествия 16.02.2021 16:38
Взгляд с высоты на пожар на Качинском рынке в Волгограде (ВИДЕО)16.02.2021 16:10
Происшествия 16.02.2021 16:10
В Волгограде горит Качинский рынок16.02.2021 14:03
Происшествия 16.02.2021 14:03
В Волгограде сожитель хотел задушить пенсионерку из-за ее болезни16.02.2021 10:33
Происшествия 16.02.2021 10:33
Удирали на снегоходах: в Волгоградской области шесть часов ловили браконьеров из Саратова15.02.2021 16:47
Происшествия 15.02.2021 16:47
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой и автобусом в Волгограде15.02.2021 11:00
Происшествия 15.02.2021 11:00
В Волгограде столкнулись автобус и маршрутка: шестеро пострадавших15.02.2021 10:12
Происшествия 15.02.2021 10:12
В эко-парке Волгограда потушили пожар15.02.2021 08:39
Происшествия 15.02.2021 08:39
В Волгограде около многоэтажки нашли тело девушки14.02.2021 20:22
Происшествия 14.02.2021 20:22
Три человека пострадали в серьезном ДТП на юге Волгограда14.02.2021 10:36
Происшествия 14.02.2021 10:36
В Волгоградской области дотла сгорела иномарка14.02.2021 10:18
Происшествия 14.02.2021 10:18
В Волгоградской области легковушка насмерть задавила пенсионерку13.02.2021 11:03
Происшествия 13.02.2021 11:03
Реклама