Людей вывели, имущество сгорело: на рынке в Волгограде локализовали пожар





Пожар на Качинском рынке в Волгограде локализован в 14:39 на площади 2000 квадратных метров. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВЧ России по региону, с территории рынка были эвакуированы 150 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.





Один из владельцев сгоревшей торговой палатки сообщил "Высоте 102", что нанесенный ему ущерб от пожара оценивает в 600-700 тысяч рублей. Примерно такие же суммы называют и другие пострадавшие торговцы. Некоторые пытаются проникнуть на свои торговые места и спасти что-то уцелевшее, однако их не пускают.





Как стало известно ИА "Высота 102", сгорел также магазин "Светофор", расположенный внутри павильона.





В ликвидации ЧП принимают участие 20 единиц специальной техники и 76 человек личного состава МЧС. Движение транспорта по улице Качинцев в районе пожара перекрыто.