«Мы пойдем до конца»: сторонники волгоградского времени продолжат судебную войну





Сторонники волгоградского времени намерены и дальше в судебном порядке добиваться отмены результатов опроса, на основании которого Волгоградскую область с 27 декабря 2020 года перевели в московский часовой пояс. Как сообщил ИА "Высота 102" юрист Алексей Селиванов, представляющий сегодня сторонников волгоградского времени в суде, будет обжаловано решение Центрального районного суда Волгограда о прекращении производства по административному делу о признании недействующим решения муниципальной комиссии от 02 июля 2020 г. №7 "О результатах проведения на территории Волгограда мероприятий, направленных на выявление мнения населения о часовой зоне на территории Волгоградской области".

Как ранее сообщало информагентство, судья отклонила ходатайство Селиванова об опросе в суде свидетелей, которые бы пояснили, как в Волгограде летом прошлого года проходил опрос о времени. К зданию суда сегодня пришли десять человек, которые были готовы выступить свидетелями, однако такой возможности им не дали.

Суд посчитал, что оспариваемый ненормативный акт направлен лишь на организацию подведения итогов выявления мнения населения, не разрешает вопрос о правах и обязанностях граждан Волгоградской области, в том числе административных истцов, сам по себе не порождает правовых последствий для последних, не возлагает на них каких-либо обязанностей. В судебном заседании установлено, что оспариваемое решение не затрагивает права, свободы и законные интересы административных истцов.

Изменения в федеральный закон "Об исчислении времени" вступили в законную силу 27 декабря 2020 года. В этой связи, как отмечено в определении суда, проверка федеральных законов на предмет их соответствия Конституции РФ относится к исключительной компетенции Конституционного суда РФ.

Отметим, что о своей позиции Алексей Селиванов заявил журналистам до начала судебного процесса. Уже после его завершения юрист сообщил, что определение Центрального районного суда будет обжаловано.

В настоящее время сторонники волгоградского времени, которые считают опрос нелегитимным, обжалуют в Волгоградском областном суде положение, на основании которого он был проведен.







Напомним, два года Волгоградская область жила по местному времени, опережая Москву на час. Такой выбор сделали жители на общеобластном референдуме в 2018 году. За смену часового пояса (МСК +1) тогда выступили 58,8% участников голосования или свыше 687 тысяч жителей региона. Однако в этом году жителей Волгоградской области решили вновь спросить о времени, совместив обычный опрос мнения с голосованием по поправкам в Конституцию России. По итогам опроса, проведенного с 25 июня по 1 июля, в ходе которого не вели письменный учет участников и не спрашивали их паспорта, за московское время высказались 65,7% респондентов или 890 тысяч человек. На основании протокола данного голосования депутаты облдумы инициировали очередную процедуру перевода стрелок часов. Вопрос о времени разделил жителей региона примерно пополам – одни активно выступали за сохранение местного времени, другие ратовали за возвращение московского. В итоге изменение в регионе часового пояса одобрили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Президент Владимир Путин поставил точку в этом вопросе, подписав 22 декабря текущего года Указ о внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени".