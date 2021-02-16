Общество

"На все про все меньше часа": сторонники волгоградского времени проиграли еще один суд

Общество 16.02.2021 11:02
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16.02.2021 11:02


Сегодняшнее судебное заседание о признании недействующим решения муниципальной комиссии по проведению на территории Волгограда скандального опроса по времени, которое инициировали сторонники волгоградского часового пояса, началось с неожиданного заявления. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», юрист и общественник Алексей Севастьянов выступил с ходатайством о приостановлении производства по данному делу из-за частной жалобы. Он привел два основания. Первое – в областном суде сторонники волгоградского времени оспаривают положение, на основании которого был проведен опрос. Второе – обжалуется постановление областного суда о передаче дела по подсудности. 
Однако судья Ирина Галахова, вернувшись из совещательной комнаты, отказала заявителю в приостановлении рассмотрения дела. Заседание продолжилось. Алексей Севастьянов предложил вызвать свидетелей, которые бы могли рассказать, как проходило голосование по времени. Однако представители мэрии возражали против этого. Юристы Волгоградской областной думы выступили с такой же позицией. Судья отказала Алексею Севастьянову в вызове свидетелей, так как не увидела оснований для их допроса. Алексей Севастьянов выступил с другим ходатайством - вызвать в суд представителей муниципальных комиссий, чтобы они объяснили, как проходило голосование. И на это получил отказ. Такая же реакция была у суда и на третье ходатайство - о вызове в суд членов районных комиссий, которые проводили опрос по времени. 
Провалилась у заявителя и попытка добиться удовлетворения четвертого ходатайства  - истребовать протоколы счетных комиссий, чтобы перепроверить указанные там данные на предмет возможных искажений. Представитель мэрии поинтересовался у Алексея Севастьянова, обращался ли он с такими просьбами непосредственно к председателям таких комиссий. На что Севастьянов ответил, что написал по этому поводу в областную думу, но ответ пока не получил. Представитель регпарламента заверил, что, если такое обращение было, то ответ на него заявитель получит в установленном законом порядке и сроки. В результате судья отложил рассмотрение данного ходатайства. 
В конечном итоге судья сама поставила вопрос о прекращении производства по данному административному иску. Возражал только сам заявитель, а представители администрации Волгограда и областной думы поддержали предложение закончить процесс. Судья удалилась в совещательную комнату, однако пробыла там недолго и заявила о прекращении производства по административному иску. В частности, она обосновала свое решение тем, что права заявителей не нарушены, а разрешить спор может конституционный суд, так как федеральный закон о переводе региона в московский часовой пояс вступил в силу 27 декабря 2020 года. Все судебное заседание продлилось меньше часа. 
Напомним, иск был подан к администрации Волгограда, заинтересованным лицом выступала  Волгоградская областная дума. Заявители пытались доказать, что опрос по времяисчислению, проведенный летом прошлого года на территории Волгограда, прошел с многочисленными нарушениями. В частности, жители региона сообщали в соцсетях, что опросные листы выдавались без паспорта, многие могли взять несколько таких листов и проголосовать несколько раз и т.д. Ранее сторонникам волгоградского времени не удалось в судебном порядке оспорить законность проведенного летом прошлого года опроса по времени. После принятия федерального закона Волгоградская область вернулась в зону московского времени. Однако споры между сторонниками и противниками московского времени не утихают до сих пор. 

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