Банк «Открытие» и Фонд Хабенского провели совместный благотворительный вечер

Экономика 15.02.2021 11:43
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15.02.2021 11:43
12 февраля банк «Открытие» совместно с Фондом Хабенского провели закрытый благотворительный вечер «Пятница, двенадцатое» для партнеров и клиентов банка, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
В мероприятии приняли участие клиенты банка, оказывающие финансовую поддержку Благотворительному Фонду Константина Хабенского. В программе вечера прозвучали рассказы писателя Александра Цыпкина.
«Банк «Открытие» и Фонд Хабенского – многолетние партнеры. Наш совместный проект «Бизнес с открытым сердцем» делает благотворительность простой и доступной, с каждым днем вовлекая в нее все больше людей. Программа позволяет нашим клиентам помогать подопечным Фонда всего в один клик в интернет-банке для бизнеса. Технологии, благотворительность и предпринимательство меняют мир вокруг нас и мы рады возможности их объединить», – прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.
«Благодаря таким надежным партнерам, как банк «Открытие», наш Фонд может с уверенностью планировать свою работу на будущее. Банк поддерживает не только оказание адресной помощи конкретным детям, но и важные системные проекты Фонда, которые помогают улучшить качество лечения и диагностики пациентов. Вместе с «Открытием» мы также реализуем и успешные медийные проекты, как, например, «Изотворительность», который был очень высоко оценен профессионалами в маркетинге. Мы рады, что наша дружба с банком «Открытие» позволяет нам нестандартно смотреть на социальные проекты и не бояться экспериментировать», – отметила директор Благотворительного Фонда Константина Хабенского Алена Мешкова.
В рамках программы «Бизнес с открытым сердцем» собрано уже более 23 миллионов рублей.
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