Три человека пострадали в серьезном ДТП на юге Волгограда





Два легковых автомобиля столкнулись в Красноармейском районе Волгограда, пострадали три человека. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на перекрестке ул. Мачтозаводская и ул. Гремячинская. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103» не выполнил требование дорожного знака «Движение без остановки запрещено». В результате он совершил столкновение с «Hyundai Accent» под управлением 44-летнего водителя.

В больницу с травмами различной тяжести доставили 32-летнего пассажира иномарки, водителя и 21-летнего пассажира «ВАЗа».



