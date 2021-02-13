В Волгоградской области легковушка насмерть задавила пенсионерку





Пожилая женщина погибла под колесами иномарки в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на улице Свободы.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Chevrolet Cruze», который двигался в сторону улицы Гоголя, совершил наезд на 68-летнюю женщину-пешехода. Она переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.



