В Волгограде подрядчик "срубил копеечку" на ремонте школы-интерната для инвалидов

Расследования 11.02.2021 17:01
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11.02.2021 17:01
В отношении подрядчика, проводившего ремонтные работы в волгоградской коррекционной школе-интернате №4, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, ремонт был сделан в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта "Образование". Однако, несмотря на то, что заказчик подписал акты о приемке работ без претензий, выяснилось, что индивидуальный предприниматель, который занимался ремонтом, выгодно "сэкономил" на материалах.
«Вместо предусмотренного контактом паркета пол в танцевальном зале выполнен из дешевых досок, а количество дверей и площади подвесных потолков и напольного покрытия по документам было завышено. Общая оценка ремонта на бумаге оказалась больше на 200 тыс. рублей», - пояснили в прокуратуре.
На основании материалов проверки прокуратуры Кировского района в отношении подрядчика возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - "Мошенничество". Штраф в 50 тыс. рублей также придется выплатить и директору школы-интерната, поскольку ее полностью устроил некачественный ремонт, привлекший к дополнительному расходованию средств бюджета. Также районная прокуратура в адрес председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области внесла представление об устранении выявленных нарушений.
Справка: по данным сайта ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 4» в образовательном учреждении обучаются 204 ребенка, из которых 129 детей-инвалидов и 77 несовершеннолетних с тяжелыми множественными нарушениями развития.
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