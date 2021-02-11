Жителю Волгоградской области вынесли приговор за призыв к геноциду евреев





К 1,5 годам лишения свободы условно приговорен 36-летний житель Быковского района за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 1 год.

Судом установлено, что в марте 2019 года он, испытывая неприязненное отношение к представителям еврейской национальности, с помощью персонального компьютера разместил в социальной сети "ВКонтакте" комментарий, содержащий призывы к совершению насильственных действий в отношении евреев, то есть к осуществлению экстремистской деятельности.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



