Жителю Волгоградской области вынесли приговор за призыв к геноциду евреев

Расследования 11.02.2021 12:52
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11.02.2021 12:52
К 1,5 годам лишения свободы условно приговорен 36-летний житель Быковского района за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 1 год.
Судом установлено, что в марте 2019 года он, испытывая неприязненное отношение к представителям еврейской национальности, с помощью персонального компьютера разместил в социальной сети "ВКонтакте" комментарий, содержащий призывы к совершению насильственных действий в отношении евреев, то есть к осуществлению экстремистской деятельности.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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