Жителя Волгоградской области оштрафовали за негативные посты о ВС РФ

Камышинский городской суд в Волгоградской области оштрафовал местного жителя на 33 тысячи рублей за негативные высказывания в соцсети о Вооруженных Силах РФ.

Как сообщили V102.RU в городском суде, местный житель по фамилии Гайритин в период с 9 мая 2022 года по 13 марта 2024 года в своем профиле на странице сайта «Одноклассники» разместил несколько сообщений в негативном характере целей использования ВС РФ. Посты были доступны неограниченному кругу пользователей.

- На момент осуществления осмотра страницы в сети «Интернет» компетентными органами установлено, что публикации до времени осмотра не удалены и в совокупности имеют более 1341 просмотров от пользователей социальной сети «Одноклассники», - сообщили в суде.

Гайритин в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал и раскаялся.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.