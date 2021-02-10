Здравоохранение

«Теряем поколение»: в Волгоградской области коронавирус убивает пожилых

Здравоохранение 10.02.2021 13:03
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10.02.2021 13:03


Пять человек, в числе которых пенсионеры и предпенсионеры, скончались за минувшие сутки от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, COVID-19 унес жизни 72-летнего волгоградца, 70-летнего жителя Волжского, 65-летнего жителя Калачевского района, а также двух женщин 56 и 58 лет из Камышина и Новоаннинского района. У всех развилась двухсторонняя пневмония, также были хронические заболевания преимущественно сердечно-сосудистой системы.
Всего в Волгоградской области от этого вируса скончались 664 человека. Как правило, болезнь тяжело переносят пожилые люди - они находятся в группе риска. Так, за сутки COVID-19 был выявлен у 225 человек, из которых 68 - это жители старше 65 лет, а также 60 человек в возрасте от 50 до 64 лет.

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