



Пять человек, в числе которых пенсионеры и предпенсионеры, скончались за минувшие сутки от коронавируса в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, COVID-19 унес жизни 72-летнего волгоградца, 70-летнего жителя Волжского, 65-летнего жителя Калачевского района, а также двух женщин 56 и 58 лет из Камышина и Новоаннинского района. У всех развилась двухсторонняя пневмония, также были хронические заболевания преимущественно сердечно-сосудистой системы.

Всего в Волгоградской области от этого вируса скончались 664 человека. Как правило, болезнь тяжело переносят пожилые люди - они находятся в группе риска. Так, за сутки COVID-19 был выявлен у 225 человек, из которых 68 - это жители старше 65 лет, а также 60 человек в возрасте от 50 до 64 лет.



