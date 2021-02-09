«Один из самых проблемных объектов»: близится конец реконструкции нижней террасы набережной Волгограда
Общество 09.02.2021 16:05
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09.02.2021 16:05
Строительство пешеходной эстакады, которая соединит улицу Чуйкова с амфитеатром на нижней террасе набережной, должно завершиться в конце марта. Об этом сегодня журналистам в ходе выезда на объект заявил глава Волгограда Виталий Лихачев, сообщает ИА «Высота 102».
«На сегодняшний день устройство железобетонных опор завершено на 100%. В конце прошлой недели произошло сваривание контрольных образцов, они направлены в лабораторию. И после получения результатов сварщики сразу приступят к монтажу пролетов», - рассказал представитель подрядной организации Станислав Чурин.
На период проведения этих работ Нулевая Продольная магистраль будет закрыта для автомобильного движения с 8 вечера и до 7 утра. «Такие неудобства придется потерпеть в марте, до конца месяца пешеходный переход, надеюсь, будет смонтирован», - отметил глава Волгограда.
Рабочие также продолжают возведение амфитеатра на 2300 мест. Его монолитные конструкции готовы на 80%. В апреле железобетонные работы должны быть завершены. После чего строители начнут облицовку сооружения гранитом и займутся внутренней отделкой помещений. По окончании строительства объект передадут в ведение комитета по делам молодежи города. В амфитеатре разместятся детские секции, на сцене в теплое время года еженедельно будут проходить развлекательные мероприятия.
Комментируя в целом ход работ по реконструкции нижней террасы набережной, глава Волгограда заметил, что «это один из самых проблемных объектов в городе».
«За три года постоянные срывы, постоянная смена руководства. И сейчас тот период, когда подрядчик, наконец, вошел в ритм, нагнал потерянные сроки. Сейчас строительство идет в графике. И по амфитеатру, и по мосту мы уже понимаем окончание срока – оно есть, его уже видно», - оптимистично заметил Виталий Лихачев.
Сдача объекта реконструкции нижней террасы набережной должна состояться в ноябре текущего года. Работы стартовали в 2018 году. В зоне отдыха возведено несколько фонтанов, в этом году будет выполнен большой объем работ по благоустройству. Всего на нижней террасе высадят 10 тысяч деревьев и кустарников.
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