В Волгограде ловца раков подозревают в даче взяток инспектору Росрыболовства

Борьба с коррупцией 09.02.2021 10:13
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09.02.2021 10:13
Уголовное дело о даче взяток инспектору Росрыболовства возбуждено в отношении предпринимателя, занимающегося выловом раков в районе Волгоградского водохранилища. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Ловец раков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы и крупные штрафы.
Следствием установлено, что с 2018 по 2019 год предприниматель давал инспектору Нижневолжского отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания деньги за беспрепятственный вылов раков в запрещенный для этого период (период нереста), в объеме, превышающем квотированные нормы для их вылова, а также запрещенным способом.
Установлено, что за год злоумышленник передал должностному лицу Росрыболовства свыше 113 тысяч рублей. Деньги перечислялись инспектору на банковскую карту.
Следственные мероприятия продолжаются.
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