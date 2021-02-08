Из-за долгов по электричеству у волгоградки арестовали любимый «Nissan»





Почти 200 тысяч рублей задолженности по электроэнергии стали причиной ареста иномарки жительницы Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», в настоящее время энергетики совместно с УФССП по региону проводят масштабную кампанию по борьбе со злостными неплательщиками.

Так, недавно под арест попала машина «Nissan», принадлежащая жительнице коттеджного поселка, расположенного под Волгоградом. Должница до последнего не погашала задолженность, поэтому «Волгоградэнергосбыт» был вынужден обратиться в суд. По завершении разбирательства приставы возбудили исполнительное производство, которое и закончилось изъятием автомобиля. Расставаться с любимым авто японского бренда волгоградка не захотела и только тогда оплатила долг в сумме 195 800 рублей.

«Долги неплательщиков сказываются на стабильности энергосистемы региона, – пояснили в ресурсоснабжающей компании. – Мы проводим серьезную работу по их взысканию, в том числе при взаимодействии со службой судебных приставов. Уверены, объединение усилий сделает возврат долгов за электроэнергию неизбежным, и копить их станет делом абсолютно невыгодным».

К должникам применяется целый ряд установленных законодательством мер. Это начисление пени, ограничение потребления электроэнергии, а также запрет на выезд за рубеж и операции с недвижимостью, арест счетов и списание с банковских карт.

В ПАО «Волгоградэнергосбыт» рекомендуют своевременно и в полном объеме оплачивать счета за коммунальный ресурс. Иначе неплательщиков неизбежно ожидают неприятные сюрпризы.