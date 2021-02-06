Доходы жителей Волгоградской области росли всю пандемию





Пандемия не отразилась на падении среднедушевых доходов жителей Волгоградской области – наоборот, они росли в течение всего прошлого года. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие данные опубликованы Росстатом. Так, в первом квартале 2020 года среднедушевые доходы населения фиксировались на уровне 21826 рублей, во втором квартале они подросли до 22442 рублей. В третьем квартале прошлого года они стали еще больше – 24742 рубля.

Среди регионов ЮФО самые высокие доходы населения в Краснодарском крае. Так, в третьем квартале они достигли 42174 рублей. В самом худшем положении жители Калмыкии – уровень среднедушевых доходов в этой республике всего немногим более 19 тысяч рублей.



