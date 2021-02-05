Происшествия

«Таня, меня сбила машина»: дочь погибшей в ДТП с «Росгвардией» пенсионерки – о трагедии в Волгограде

Происшествия 05.02.2021 18:17
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05.02.2021 18:17




Травмы, несовместимые с жизнью, по предварительным данным, могли стать причиной смерти 69-летней пенсионерки, которая сегодня попала под колеса автомобиля «Росгвардии». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в экстренных службах. Авария произошла сегодня в 6.30 на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда. 
Патрульный автомобиль «Росгвардии» сбил пожилую женщину, которая, по данным ГУ МВД по региону, переходила дорогу вне пешеходного перехода. За рулем находился 28-летний  сотрудник ведомства.
Съемочная группа информагентства сегодня побывала на месте автоаварии и пообщалась с дочерью Лидии Поповой, которая на тот момент еще была в реанимации. Спустя 20 минут после разговора Татьяна Гришанина позвонила журналисту и сообщила, что ее мама скончалась.
По словам Татьяны, сегодня утром,  как обычно, Лидия Евгеньевна отправилась на  прогулку. Пожилая женщина проживает в многоэтажке около стадиона «Нефтяник».
«Как правило, мы созваниваемся по вечерам, а сегодня она набрала мне в начале восьмого утра. Сначала была тишина в трубке. Потом еле дрожащим голосом она сказала: «Меня сбила машина», - вспоминает Татьяна.
В областной больнице, куда госпитализировали пострадавшую, ее дочери сообщили, что у пациентки переломы ребер, ушиб сердца и другие травмы. 
Татьяна Гришанина не знает всех обстоятельств аварии, но утверждает, что ее мама – дисциплинированный пешеход. «Быстро побежать через дорогу она не могла физически - у нее проблемы с коленными суставами. Как водитель ее не заметил – тоже не ясно. Ранним утром на продольной не так много машин», - пояснила Татьяна.

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