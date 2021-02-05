В Советском районе Волгограда машина «Росгвардии» сбила пенсионерку





Сегодня в 06.30 в Советском районе напротив дома №61 по проспекту Университетскому «Lada Granta» сбила 69-летнюю пенсионерку. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, женщина выбежала на дорогу вне пешеходного перехода. В потоке машин 28-летний водитель отечественного авто не успел среагировать и сшиб пожилую женщину. Прибывшие на месте сотрудники «Скорой помощи» оказали помощь пострадавшей, которая получила ушибы.

Как рассказали информагентству очевидцы, авария произошла с участием машины «Росгвардии». «У легковушки с красной сигнальной полосой по бокам и мигалкой на крыше покорежило передний бампер. Когда мы проезжали мимо уже в 08.30, эта машина была развернута поперек проспекта. Рядом стояли автомобили ДПС. Пострадавшую мы не видели – видимо, ее уже увезли», - рассказал автолюбитель.

Как пояснили в пресс-службе управления Росгвардии по региону, по факту автоаварии проводится проверка. По предварительным данным, патрульная машина ехала на разрешающий сигнал светофора без нарушений скоростного режима.

Это уже второе ДТП с участием сотрудника «Росгвардии» за последние дни. Напомним, 29 января в центре Волгограда на пересечении Балонина и Новороссийской «Toyota Highlander» на пешеходном переходе сбил 8-летнего ребенка. Мальчик, получивший ушибы, испугался и забежал в рядом стоящее здание. Кроссовер некоторое время подождал возвращения школьника, а затем уехал. Ребенка впоследствии увезли в больницу. В Главке МВД пояснили, что виновник ДТП скрылся с места происшествия. В течение суток его задержали. Известно, что за рулем иномарки был представитель «Росгвардии».

Фото: vk.com











