Жителей многоэтажки в Волгограде эвакуировали из-за угрозы взрыва гранаты





Неспокойная ночь выдалась у жителей дома №42 по ул. Рокоссовского в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, поздно вечером к четвертому подъезду приехали оперативные службы города - полиция, Росгвардия, МЧС, Скорая помощь. Из подъезда было эвакуировано около 60 человек. Кинологи со служебными собаками обследовали подъезд.





По данным информагентства, переполох в четвертом подъезде многоэтажки случился из-за того, что на ручке одной из квартир были обнаружены два предмета, похожих на боевые гранаты, которые в итоге оказались муляжом. Сообщение о происшествии поступило около 22 часов. Покинули место происшествия полицейские и спасатели уже в полуночь.

Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозрительные предметы были закреплены в подъезде на ручке двери, ведущей на лестничный пролет. В ходе проверки сотрудники Росгвардии установили, что данные вещи опасности не представляют. После чего жители дома смогли вернуться в свои квартиры.

Между тем, по свидетельствам жильцов, в подъезде кто-то перерезал провода электрических звонков.

Автор фото Михаил Лыженко.