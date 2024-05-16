Происшествия

Дорожный рабочий пострадал в массовом ДТП грузовиков в Волгоградской области

Происшествия 16.05.2024 10:08
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16.05.2024 10:08


Крупное ДТП с участием дорожной спецтехники, в котором пострадал рабочий, произошло в Палласовском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, на 110 км автодороги «Иловатка-Старая Полтава-Палласовка-Николаевск» накануне днем столкнулись три грузовых автомобиля и одна легковушка.

По предварительным данным, спровоцировал аварию 23-летний водитель автомобиля Renault, который врезался в стоящий «КамАЗ». От удара грузовик наехал на 61-летнего рабочего, который занимался ремонтом дорожного полотна, а потом врезался в стоящий КДМ. Участником этого ДТП стал также грузовик Howo, который следовал за Renault. Водитель не успел затормозить и также врезался в стоящий «КамАЗ».

Пострадавшего с травмами госпитализировали с места происшествия в больницу.

На видеокадрах, которые сняли объезжающие место ДТП автомобилисты, видно, что один из грузовиков посте удара съехал с дороги и опрокинулся в кювет.




Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Видео: Волгоград на колесах / t.me

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