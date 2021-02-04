Вышел из тумана: на трассе Волгоград-Москва задавили пешехода (ВИДЕО)











Пенсионер погиб после наезда "Ford Transit" в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по региону, накануне вечером 54-летний водитель иномарки на 937 км трассы Р-22 "Каспий" сбил 68-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Причиной ДТП, судя по записи с видеорегистратора, стали плохие погодные условия. На туманной трассе водитель не сразу заметил пешехода и не успел увернуться.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области