Главное 03.02.2021 18:39
0
03.02.2021 18:39
Руководитель УФССП по Волгоградской области Владимир Евстигнеев арестован до 11 марта. Об этом ИА «Высота 102» сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.
Сегодня в Центральный суд поступило ходатайство замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Волгоградской области об изменении обвиняемому меры пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу. Следователь пояснил, что Евстигнеев осуществлял телефонные переговоры, что ему было категорически запрещено.
Фигурант дела взят под стражу в зале суда. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
18 января Центральный суд запретил фигуранту дела определенные действия - подходить к месту работы ближе 30 метров, выходить из дома с 22:00 до 6:00, общаться с обвиняемыми и свидетелями по делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться интернетом и средствами связи. Евстигнееву можно было звонить, но только в скорую помощь, правоохранительные или аварийно-спасательные службы. Правоохранители установили, что чиновник делал звонки явно не в экстренные службы.
Евстигнеева обвиняют в получении через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг. Главный пристав региона, по версии следствия, провернул аферу с покупкой элитной иномарки, выставленной на торги за долги прежнего владельца. Посредником в реализации преступной схемы, как полагают следователи, выступал руководитель территориального управления Росимущества Юрий Ефимов, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.
Реклама
Еще один глава района Волгоградской области собрался в отставку03.02.2021 14:44
Главное 03.02.2021 14:44
В Волгоградской области уволился главврач Калачевской ЦРБ02.02.2021 15:40
Главное 02.02.2021 15:40
Конец света: в Волгограде концессионера заподозрили в афере с деньгами нацпроекта02.02.2021 10:30
Главное 02.02.2021 10:30
Заработало, но подождите: сайт Госуслуг формирует лист ожидания на COVID-прививку для волгоградцев01.02.2021 14:38
Главное 01.02.2021 14:38
Разрушить до основания: решение о сносе "Соснового бора" в Волгограде оставлено в силе25.01.2021 15:06
Главное 25.01.2021 15:06
Волгоградское УФАС аннулировало полумиллиардную закупку на ремонт 24 дорог25.01.2021 10:46
Главное 25.01.2021 10:46
Установлена причина покраснения реки в Волгоградской области21.01.2021 16:33
Главное 21.01.2021 16:33
На Волгоград надвигается еще одна концессия21.01.2021 12:30
Главное 21.01.2021 12:30
После новогодних каникул коронавирус возвращается в школы Волгограда19.01.2021 21:06
Главное 19.01.2021 21:06
Чиновники ответили возмутившимся резким ростом платы за отопление волгоградцам19.01.2021 13:04
Главное 19.01.2021 13:04
Вся правда о безработице: 187 предприятий Волгоградской области готовятся к сокращению персонала17.01.2021 20:26
Главное 17.01.2021 20:26
Десятибальную пробку в Волгограде сняли сверху15.01.2021 15:33
Главное 15.01.2021 15:33
В Волгограде на Крещение откроют купели без пунктов обогрева14.01.2021 16:09
Главное 14.01.2021 16:09
Это чудо: неизвестный волшебник закрыл сбор 160 млн рублей малышу из Волгограда14.01.2021 14:52
Главное 14.01.2021 14:52
Власти Волгоградской области хотят узаконить коллекторов для взыскания долгов за капремонт14.01.2021 07:48
Главное 14.01.2021 07:48
Реклама