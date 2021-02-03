



Руководитель УФССП по Волгоградской области Владимир Евстигнеев арестован до 11 марта. Об этом ИА «Высота 102» сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.

Сегодня в Центральный суд поступило ходатайство замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Волгоградской области об изменении обвиняемому меры пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу. Следователь пояснил, что Евстигнеев осуществлял телефонные переговоры, что ему было категорически запрещено.

Фигурант дела взят под стражу в зале суда. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

18 января Центральный суд запретил фигуранту дела определенные действия - подходить к месту работы ближе 30 метров, выходить из дома с 22:00 до 6:00, общаться с обвиняемыми и свидетелями по делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться интернетом и средствами связи. Евстигнееву можно было звонить, но только в скорую помощь, правоохранительные или аварийно-спасательные службы. Правоохранители установили, что чиновник делал звонки явно не в экстренные службы. Евстигнеева обвиняют в получении через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг. Главный пристав региона, по версии следствия, провернул аферу с покупкой элитной иномарки, выставленной на торги за долги прежнего владельца. Посредником в реализации преступной схемы, как полагают следователи, выступал руководитель территориального управления Росимущества Юрий Ефимов, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.





