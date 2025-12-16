Самозанятые волгоградцы в 2026 году смогут оформить декретные и больничные

С 1 января 2026 года самозанятые граждане в России, в том числе и в Волгоградской области, смогут оформить больничные и декретные выплаты. Согласно подписанным Президентом РФ законам, такой порядок в экспериментальном режиме будет действовать в России до 31 декабря 2028 года.

В Объясняем.рф пояснили, что для получения декретных и оплачиваемого больничного самозанятым необходимо производить добровольные отчисления на соцстрахование. Размер декретного пособия будет зависеть от стажа, страховой суммы и сроков уплаты взносов.

Получить оплачиваемый больничный удастся только через 6 месяцев после совершения взносов. Сумма выплат будет зависеть от размера отчислений.

- Если вносить в Соцфонд 1344 рубля в месяц, то можно получить до 35 тысяч рублей за такой же период. А если вносить 1920 рублей в месяц, то объем получаемых средств увеличится до 50 тысяч рублей. Страховую сумму при этом будут увеличивать пропорционально МРОТ, - поясняют специалисты.

Отчисления на соцстрахование можно сделать с помощью мобильного приложения «Мой налог» до 30 сентября 2027 года.





