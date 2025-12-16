Общество

Пропавшего в снежный буран пятого чабана ищут в Волгоградской области

Общество 16.12.2025 06:39
0
16.12.2025 06:39


Сегодня, 16 декабря, в Палласовском районе Волгоградской области продолжаются поиски пятого чабана, который бесследно исчез во время снежной бури 13 декабря. Мужчину будут искать волонтеры в районе ж.т. Морозовка.

Сбор жителей, которые могут помощь в поисках чабана, объявлен рано утром у здания администрации. Волонтеров просят вооружиться снеговыми лопатами, а также хорошо подготовиться для длительного пребывания на улице.

Напомним, что накануне стало известно о страшной трагедии, которая разыгралась в минувшие выходные из-за снежной бури в Палласовском районе. В степи насмерть замерзли четыре чабана, которые отправились на поиски скотины. Пятого мужчину, который был в этой компании, до сих пор найти не удается.

Чабаны отправились на поиски животных в мороз и снежную бурю, с порывами ветра до 29 м/с.

В снежный плен также попали водители и пассажиры в районе села Кайсацкое. В ГУ МВД по Волгоградской области ранее сообщали, что 14 декабря в Палласовском районе началась операция по поиску пропавших людей. Полицейские и спасатели искали людей на земле и с воздуха. 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.12.2025 06:39
Общество 16.12.2025 06:39
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2025 06:09
Общество 16.12.2025 06:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 21:39
Общество 15.12.2025 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 21:07
Общество 15.12.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 20:42
Общество 15.12.2025 20:42
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 17:52
Общество 15.12.2025 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 16:54
Общество 15.12.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 16:41
Общество 15.12.2025 16:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.12.2025 14:35
Общество 15.12.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 14:23 Реклама
Общество 15.12.2025 14:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.12.2025 14:11
Общество 15.12.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 13:40
Общество 15.12.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 13:09
Общество 15.12.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 12:36
Общество 15.12.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2025 11:59
Общество 15.12.2025 11:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

06:39
Пропавшего в снежный буран пятого чабана ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:09
Участника СВО Алексея Попова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде девять автоподставщиков получили от 3 до 6 летСмотреть фотографии
21:39
В Нехаевской ЦРБ монтируют новый пищеблок вместо старого с окнами из целлофанаСмотреть фотографии
21:07
Экспозицию «Дети Сталинграда» презентовали в МосквеСмотреть фотографии
20:42
Режим повышенной готовности действует в районе Волгоградской области из-за буранаСмотреть фотографии
20:15
Лесные патрули в Волгоградской области усилили квадрокоптерамиСмотреть фотографии
19:51
Ярослав Арбузов стал автором лучшего гола «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
19:25
Полицейского, сбившего в Волгограде пешехода, уволят из органовСмотреть фотографии
19:07
Маршрутка №5 попала в жесткое ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
18:17
Полицейский сбил на служебном «Соболе» волгоградца и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
18:09
Волгоградцы вырвали победу на торгах по проекту ремонта моста через ВДСКСмотреть фотографии
17:52
Путин отметил госнаградами волгоградских механизаторов, агрономов и трактористовСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом осудили женщину-водителя, которая едва не убила подростка в ДТПСмотреть фотографии
16:54
Умерла пострадавшая при взрыве в Петрове Вале пенсионеркаСмотреть фотографии
16:30
Четыре чабана насмерть замерзли в волгоградской степи во время бурана, один пропалСмотреть фотографии
16:28
Экс-глава района Шкарупелов назначен главой Облпромторга и ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
Кампус мечты: каким должен быть образовательный кластер будущего, изучили «Ростелеком» и ФРИИСмотреть фотографии
15:50
Цены за проезд в автобусах по Волгоградской области ограничили предельными тарифамиСмотреть фотографии
15:30
В райцентре Волгоградской области 77-летняя пенсионерка сгорела в доме с неисправной печьюСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде омбудсмен назвал правозащитников года и лучших журналистовСмотреть фотографии
14:23
Новое производственное достижение на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде в 2026 году приступят к созданию областного центра реабилитацииСмотреть фотографии
13:40
ФСБ задержала поджигателей авто силовиков в Волгоградской и других областях РоссииСмотреть фотографии
13:40
В Котово хозяйку двух хаски обязали выплатить ущерб за 60 разорванных утокСмотреть фотографии
13:09
Уехавшая из России опекун почти три года получала деньги на бывших приемных детейСмотреть фотографии
13:07
ФСБ задержала причастных к обороту средств поражения волгоградцевСмотреть фотографии
12:36
Бочаров передал участникам боевых действий 60 новых автомобилейСмотреть фотографии
11:59
Моржи из 5 регионов устроили заплыв под Волгоградом в экстремальную погодуСмотреть фотографии
11:55
Pussy Riot признана в России экстремистской организациейСмотреть фотографии
 