Пропавшего в снежный буран пятого чабана ищут в Волгоградской области

Сегодня, 16 декабря, в Палласовском районе Волгоградской области продолжаются поиски пятого чабана, который бесследно исчез во время снежной бури 13 декабря. Мужчину будут искать волонтеры в районе ж.т. Морозовка.

Сбор жителей, которые могут помощь в поисках чабана, объявлен рано утром у здания администрации. Волонтеров просят вооружиться снеговыми лопатами, а также хорошо подготовиться для длительного пребывания на улице.

Напомним, что накануне стало известно о страшной трагедии, которая разыгралась в минувшие выходные из-за снежной бури в Палласовском районе. В степи насмерть замерзли четыре чабана, которые отправились на поиски скотины. Пятого мужчину, который был в этой компании, до сих пор найти не удается.

Чабаны отправились на поиски животных в мороз и снежную бурю, с порывами ветра до 29 м/с.

В снежный плен также попали водители и пассажиры в районе села Кайсацкое. В ГУ МВД по Волгоградской области ранее сообщали, что 14 декабря в Палласовском районе началась операция по поиску пропавших людей. Полицейские и спасатели искали людей на земле и с воздуха.





