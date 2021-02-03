Происшествия 03.02.2021 16:04
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03.02.2021 16:04
Обладательницей банковских кредитов почти на один миллион рублей из-за своей доверчивости стала 62-летняя жительница Дзержинского района Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, женщина обратилась в полицию, сообщив, что мошенник, с которым она познакомилась больше года назад, оформил на нее займы и пропал.
Потерпевшая рассказала, что знакомство началось в ноябре 2019 года. На ее мобильный позвонил неизвестный мужчина. Он представился охранником местного банка и сообщил о проблемах со счетами. Денег у женщины на счете было мало, поэтому к этой информации она отнеслась спокойно. Аферист понял, что похитить у женщины нечего, поэтому решил действовать иначе. Он регулярно звонил волгоградке по телефону, у них завязались доверительные отношения.
Вскоре мужчина сообщил пенсионерке, что для работников банка есть льготная возможность открытия вклада под большие проценты, однако крупной суммы у него нет. Для быстрого заработка злоумышленник предложил пенсионерке сложиться денежными средствами, пообещав вернуть деньги и разделить прибыль. Поверив новому другу, женщина взяла несколько кредитов в разных банках и предоставила аферисту возможность пользоваться своим телефоном через программу удаленного доступа. За месяц мошенник перечислил себе на счет более 900 тысяч рублей. До настоящего времени деньги потерпевшей не возвращены, а телефоны афериста заблокированы.
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