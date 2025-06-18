Пьяный волгоградец сбил пешехода и протаранил иномарку во дворе жилого дома





В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло ДТП с участием пьяного водителя. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, авария случилась поздним вечером 17 июня на улице Базарова.





По предварительной информации, водитель Renault Mégane в состоянии алкогольного опьянения напротив дома №20 снес пешехода, после чего иномарка врезалась в автомобиль Renault Kaptur.

В результате ДТП пешеход был доставлен с травмами в больницу. Водитель скрылся с места аварии, впоследствии его нашли сотрудники Госавтоинспекции.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области