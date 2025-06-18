«Беременность никто не заметил»: в волгоградском зооцентре «Дино» родился львенок Алекс









В волгоградском зооцентре «Дино» случилось неожиданное прибавление. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники центра, львенок Алекс родился 17 мая, а его родителями стали Алан и Нала, которые попали в приют из Алании после того, как хищников изъял Росприроднадзор.

В зооцентре признались, что готовили Налу к стерилизации и одновременно достраивали отсадной вольер. Однако выяснилось, что львица уже была на сносях, но беременность никто не заметил, так как животные – очень упитанные.

Оказалось, что у Налы родилось трое детенышей. Однако выжил только один. А недавно львица вытащила малыша из домика, оставила под деревом и уединилась с Аланом. Видимо, устала быть примерной матерью.

Когда сотрудникам удалось обследовать малыша, выяснилось, что он нуждается в помощи.

- Уши мошкой объедены, в попе муравьи, живот пустой, - рассказали в приюте.

Сейчас сотрудники планируют все-таки стерилизовать горе-мамашу. До этого времени ее разлучили с «отцом» малыша, чтобы не случилось нового пополнения.