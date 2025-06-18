Общество

Волгоград второй день уходит под воду из-за дождей: видео

Общество 18.06.2025 18:06
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18.06.2025 18:06


Волгоград после очередной серии проливных дождей снова ушел под воду. Как сообщает V102.RU, автомобилисты по пути домой стремятся объезжать самые затопленные дороги. 



Напомним, накануне после разгула стихии традиционно пострадала Первая продольная в Краснооктябрьском районе, а также микрорайоны «Бейкер-Стрит» и Жилгородок.

Сегодня же без галош и дождевиков не смогли обойтись жители Ворошиловского района. Особенно сильно затоплен участок дороги возле торгового центра. 


Кроме того, большое количество воды фиксируются в районе остановки «ТЮЗ», улиц Козловская, Баррикадная и других. В связи с непогодой в большей части Ворошиловского и Центрального районов наблюдаются пробки. 

Видео: Жесть Волгограда; Скриншот Яндекс Карты

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