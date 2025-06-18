В Волгоградской области штормовое предупреждение продлено до 19 июня





В Волгоградской области МЧС России в третий раз продлило штормовое предупреждение из-за опасных погодных явлений. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение 18 и 19 июня регион продолжат испытывать на прочность сильные ливни, град и ураганный ветер.

- В период 12:20-14:00 18.06.2025 с сохранением до конца суток 18.06.2025, ночью и днем 19.06.2025 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с, - говорится в экстренном предупреждении спасательного ведомства.

Напомним, о резкой перемене погоды редакция ранее уже сообщала. Накануне, 17 июня, сильнейший град побил урожай жителей Палласовского района. Позже град обрушился и на СНТ в границах регионального центра.