Происшествия

Пропавшего 88-летнего волгоградца нашли мертвым на кладбище

Происшествия 18.06.2025 19:59
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18.06.2025 19:59


В Волгограде прекращены поиски 88-летнего пенсионера Михаила Иванова. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне стало известно, что мужчина мертв. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружил внук в ходе самостоятельных поисков на территории Нового Краснооктябрьского кладбища на улице Менделеева. 

Ранее мужчину искали и волонтеры отряда ЛизаАлерт. Пенсионер вышел из дома 13 июня и пропал. 

В СУ СК по Волгоградской области подтвердили гибель пенсионера, уточнив, что по факту обнаружения трупа пенсионера проводится проверка. 


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