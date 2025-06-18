Пропавшего 88-летнего волгоградца нашли мертвым на кладбище

В Волгограде прекращены поиски 88-летнего пенсионера Михаила Иванова. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне стало известно, что мужчина мертв. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружил внук в ходе самостоятельных поисков на территории Нового Краснооктябрьского кладбища на улице Менделеева.
Ранее мужчину искали и волонтеры отряда ЛизаАлерт. Пенсионер вышел из дома 13 июня и пропал.
В СУ СК по Волгоградской области подтвердили гибель пенсионера, уточнив, что по факту обнаружения трупа пенсионера проводится проверка.