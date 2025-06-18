В Волгограде РЖД решило сдать в аренду часть вокзала и прилегающей площади





В Центральном районе Волгограда Приволжский филиал РЖД решил выставить на торги участок на привокзальной площади. Как сообщает ИА «Высота 102», транспортная компания планирует по итогу аукциона уступить право использования территории между зданием вокзала Волгоград I и Комсомольским мостом.

Согласно опубликованным документам, коммерсантам предлагается «золотой пятачок» площадью порядка 300 кв. метров под размещение нестационарных объектов: ларьков и торговых павильонов.





Временно передать территорию, которой ПривЖД сама владеет на правах аренды, организация готова всего за 65,7 тыс. в месяц за все 300 «квадратов». Договор с победителем открытого конкурса будет заключён на 11 месяцев, с возможностью продления и на предстоящие периоды.

Примечательно, что раньше на привокзальной площади уже располагались нестационарные объекты, однако в 2017 году мэрия решительно снесла все киоски и павильоны. Редакция запросила в администрации Волгограда информацию о том, согласовано ли с муниципалитетом решение транспортной компании. Также встаёт вопрос, насколько законно будет размещение нестационарных объектов в непосредственной близости от объекта культурного наследия регионального уровня.





Отметим, помимо сдачи в субаренду части привокзальной площади, филиал РЖД решил сдать в аренду и часть самого вокзала.





Здесь компания предлагает коммерсантам обустроить офис в одном из цокольных помещений в правом крыле здания. За 18,1 кв. метр, оборудованных светом, водой и отоплением, транспортная организация просит всего 6,3 тыс. рублей в месяц.

Фото: ИА «Высота 102», ПривЖД