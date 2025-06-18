Расследования

Волгоградка под давлением улик созналась в доносе на сожителя

Расследования 18.06.2025 13:48
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18.06.2025 13:48


Жительнице Волгоградской области грозит уголовное наказание сроком до трех лет за донос на своего сожителя. Как рассказали ИА «Высота 102»  в СУ СК России по  региону, еще в мае женщина заявила на мужчину в полицию и длительное время продолжала настаивать на вымышленном преступлении. 

По данным следствия, поводом для ложного доноса послужила бытовая ссора между сожителями. Таким нестандартным способом женщина решила отомстить за обиду. 

Вечером 14 мая между подозреваемой и её сожителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт. В состоянии эмоционального возбуждения женщина решила отомстить мужчине. Из чувства обиды она позвонила по системе «112» и сообщила заведомо ложные сведения о том, что якобы её гражданский муж совершил в отношении её дочери грабеж, применяя в отношении девочки насилие. Сообщение было направлено в дежурную часть районного отдела МВД, после чего по указанному фигуранткой адресу прибыли сотрудники полиции, – сообщила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. 

По приезде полицейских женщина написала официальное письменное заявление. При этом полицейские предупредили ее об ответственности  за заведомо ложный донос.

– В рамках доследственной проверки, проведенной Городищенским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР, следователи установили, что изложенные в заявлении сведения не соответствуют действительности. Под давлением неопровержимых улик и доказательств женщина призналась, что оговорила гражданского супруга и написала явку с повинной, – уточняет представитель СУ СК России по Волгоградской области. 

Городищенским межрайонным следственным отделом волгоградка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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