Волгоградка под давлением улик созналась в доносе на сожителя





Жительнице Волгоградской области грозит уголовное наказание сроком до трех лет за донос на своего сожителя. Как рассказали ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, еще в мае женщина заявила на мужчину в полицию и длительное время продолжала настаивать на вымышленном преступлении.

По данным следствия, поводом для ложного доноса послужила бытовая ссора между сожителями. Таким нестандартным способом женщина решила отомстить за обиду.

– Вечером 14 мая между подозреваемой и её сожителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт. В состоянии эмоционального возбуждения женщина решила отомстить мужчине. Из чувства обиды она позвонила по системе «112» и сообщила заведомо ложные сведения о том, что якобы её гражданский муж совершил в отношении её дочери грабеж, применяя в отношении девочки насилие. Сообщение было направлено в дежурную часть районного отдела МВД, после чего по указанному фигуранткой адресу прибыли сотрудники полиции, – сообщила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник.

По приезде полицейских женщина написала официальное письменное заявление. При этом полицейские предупредили ее об ответственности за заведомо ложный донос.

– В рамках доследственной проверки, проведенной Городищенским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР, следователи установили, что изложенные в заявлении сведения не соответствуют действительности. Под давлением неопровержимых улик и доказательств женщина призналась, что оговорила гражданского супруга и написала явку с повинной, – уточняет представитель СУ СК России по Волгоградской области.

Городищенским межрайонным следственным отделом волгоградка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.